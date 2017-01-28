تنتظر إدارة الاتحاد برئاسة حاتم باعشن الحكم النهائي في قضية المدافع سعيد المولد والتي وصلت الى مراحلها الاخيرة بعد أن أخذت وقتناً طويلاً خلال دراستها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وقد رفضت إدارة الاتحاد كل الوساطات والمحاولات التي قُدمت لها للتنازل عن القضية لكي لا يتعرض اللاعب لعقوبة مالية كبيرة، إلا أنها أصرت على التمسك بحقها القانوني والمالي.
وعلمت “الرياض” بأن القضية التي سيتم حسمها خلال الايام القريبة المقبلة ستنعش خزينة النادي بمبلغ كبير يصل الى عشرة ملايين ريال نتيجة إخلال اللاعب سعيد المولد ببنود العقد التي أبرمها مع النادي وعدم التزامه بالعقد.
من جهة اخرى تعيش الجماهير الاتحادية حالة قلق كبيرة بعد تأهل منتخبي تونس ومصر الى الدور ربع النهائي ضمن كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً، الأمر الذي قد يصعب عودة لاعب الوسط المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” والمهاجم التونسي أحمد العكايشي في حال فوز منتخبيهما في المباراة المقبلة قبل المواجهة المرتقبة للاتحاد التي ستجمعه مع غريمه التقليدي الاهلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ ١٦من دوري جميل للمحترفين، وكان الفريق قد تعثر بغيابهما في المواجهة التي لعبها امام الخليج و إنتهت بالتعادل، وأيضاً خروجه من كأس الملك على يد الطائي مسجلين خيبة أمل كبيرة للجماهير الاتحادية.
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