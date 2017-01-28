كشف المواطن محمد سعيد رب الأسرة التي تعرضت للضرب من قبل عاملة أثيوبية في قرية “صنبة” التابعة لمنطقة جازان، تفاصيل الحادثة المأساوية التي طالت زوجته وطفلتيه.
وأوضح أن العاملة تعمل لديهم منذ 4 سنوات، وأنه لم يلاحظ عليها تغيّر حتى مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه ظهرت عليها تصرفات غريبة منذ الأحد الماضي كالصراخ وتغير لون العينين والوجه، فبادر بحجز تذاكر لإعادتها إلى بلادها، إلا أن الحجز المتاح كان بعيدًا.
وأضاف أن العاملة ظلت تصرخ، وتأتي بتصرفات غريبة، مدعية أن الوحي نزل عليها من السماء وأبلغها بوفاة أمها في بلادها، فقمنا بالاتصال بأهلها، وتبين عدم وفاة أمها، وهدأت قليلاً، إلا أنه ليلة الجمعة الماضية كانت تلاعب الطفلتين وتحضنهما وطلبت أن تناما معها في غرفتها ولكن الطفلتين رفضتا ذلك.
وأشار إلى أنه في ظهيرة الجمعة، حيث كانت الأم بدورة المياه مع شقيقتهما الثالثة وهي معاقة، قامت الخادمة بجلب “حطب” من فناء المنزل، وظلت تضرب الطفلتين به في مختلف أنحاء الجسد، وقامت بتغطيتهما بالبطانية، واختبأت بعد أن خرجت الأم من دورة المياه على صرخات الطفلتين، لتباغتها من الخلف بالضرب بذات “الحطبة” حتى سقطت أرضًا.وفق “أخبار 24”.
ولفت سعيد إلى أن زوجته ترقد في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان والبنتين في مستشفى الملك فهد المركزي، بعد أن باشرت الجهات المعنية نقلهن، لتلقي العلاج اللازم، بعد أن نتج عن الضرب إصابات بليغة بالرأس، وأجزاء متفرقة من أجسادهن، ومازلن بقسم التنويم تحت الملاحظة الطبية بعد إفاقتهن من الغيبوبة.
يذكر أ الشرطة تمكن من القبض على العاملة الإثيوبية التي حاولت الهرب، بأحد أحياء القرية، وتم إيداعها توقيف الشرطة تمهيدًا للتحقيق معها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
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