نفت أمانة المنطقة الشرقية مساء اليوم (السبت) صحة ما تم تداوله عن إحباط توزيع 2.438 طن من لحوم كلاب وحمير، معده للتوزيع على المطاعم وبوفيهات الدمام.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه لا صحة لما تم تداوله عن إحباط أمانة منطقة الدمام توزيع 2.438 طن لحوم كلاب وحمير وكوارع وكبدة.
وأضاف الصفيان أن الأمانة حريصة على سلامة الجميع في مراقبة المطاعم والبوفيهات، وتصدر محاضر وتنبيه للمواطنين والمقيمين عنها،داعياً الجميع تحري المصداقية عبر الوسائل الرسمية التابعة لأمانة المنطقة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج