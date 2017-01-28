قدم الأميرين متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن فهد، واجب العزاء للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري، وقام بتقبيل رأسه، جبراناً ومواساةً له في مصابه الأليم.
وبثّ ناشطون مقطعاً يوثق زيارة عبدالعزيز بن فهد للعودة، حيث بدأ الأمير بتقبيل رأس الشيخ وقدم له عبارات العزاء والمواساة، فيما عبر له الشيخ عن امتنانه وتقديره لمجيئه لمنزله لتقديم العزاء، كما تم تداول صور توثق زيارة الأمير متعب للعودة لمواساته وتقديم واجب العزاء.
يذكر أن هيا السياري زوجة الشيخ سلمان العودة توفيت وابنها وابنة أختها إثر اصطدام سيارتهم بشاحنة على طريق القصب – الرياض ليلة الأربعاء الماضي.
وفق “أخبار 24”.
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