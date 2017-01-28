وجَّه مدير عام صحة تبوك بتكريم سيدة، أرضعت طفلاً أردنياً فقد والديه في حادث مروري بطريق “الشرف- البدع” بتبوك قبل أيام، كما وجّه بتكريم الممرضة المشرفة على حالة الطفل بمستشفى البدع.
وروى زوج السيدة نورة عبدالتواب مرضعة الطفل، وفقاً لـ”سبق”، أنه وزوجته علما بعد ساعات من وفاة والدي طفل أردني يدعى “زايد عودة”، أن الطفل يرفض الحليب الصناعي في المستشفى، فطلب من زوجته الذهاب وإرضاعه، فذهبت وأرضعته عند الساعة الثانية عشرة مساءً، ثم رجعت له فجراً وأرضعته مرة أخرى.
وحول طبيعة علاقة الرضيع بأبنائه، قال الزوج إن هذه الصلة يجب أن يُستفتى فيها أهل العلم، مؤكداً أن الطفل ظلّ بالمستشفى حتى حضر عمّه واستلمه.
يذكر أن الرضيع الأردني زايد عواد، كان قد فقد والديه واثنين من أشقائه في حادث مروري وقع قبل أيام بطريق “الشرف – البدع”، ونُقل عقب الحادث إلى مستشفى البدع، إلا أنه رفض الحليب الصناعي بالمستشفى.
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