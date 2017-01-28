أصدرت إدارة نادي النصر اليوم السبت بياناً أكدت فيه أن مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش قدم في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة استقالته من تدريب الفريق، رغم أنه كان قد وقع تمديد عقده مع النادي لمدة عام آخر.
وأوضح البيان، المنشور عبر حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، أن إدارة النادي كانت قد وقعت مع ماميتش لتمديد بقائه لمدة عام، وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستقرار الفني للفريق، إلا أنه تقدم وفي ساعة متأخرة من مساء أمس باستقالته، مبيناً أنه تلقى عرضاً من ناد خليجي، وأنه اتفق معهم لتدريب فريقهم.
وأشارت إدارة النصر في بيانها إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وأنها ستعمل على جلب مدرب آخر للفريق لتولي مهمة التدريب خلال الفترة المتبقية من الموسم.
وكانت أنباء سابقة، قد أفادت أن ماميتش وقع عقداً مع فريق العين الإماراتي لتدريب الفريق، مشيرةً إلى أن انتقاله إلى الإمارات جاء بسبب رغبة أسرته بالعيش في دبي.
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