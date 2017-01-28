تقدمت إدارة النادي الأهلي بطلب لغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لفتح ملف المبالغ المتأخرة من عقد اللاعب إسماعيل مغربي الذي انتقل من الأهلي إلى الشباب، بحسب ما ذكر النادي في بيان اليوم السبت.
وأشار الأهلي إلى أن المطالبة تأتي بعد أن تم تأجيل السداد في الفترة الصيفية ليتمكن الشباب من تسجيل لاعبيه الجدد، مشيراً إلى أنه تم تزويد غرفة فض المنازعات بخطاب في هذا الخصوص للبدء في الإجراءات النظامية حيال ذلك.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج