رفض حارس الشباب وليد عبدالله عرض الهلال الذي وصل لمبلغ خمسة ملايين ونصف المليون في السنة لتساويه مع عرض نادي النصر، واشترط على المفاوض الهلالي اذا كانوا جادين في عرضهم تقديم عرض بمبلغ ستة ملايين ريال سنوياً لأن تساوي عرض الناديين العاصميين سيجعله يوافق على العرض النصراوي كونه أول من قدره ومنحه المبلغ الذي طلبه دون تردد، إضافة لموافقتهم على منحه مبلغ خمسة ملايين كمقدم عقد عند التوقيع.
وتحاول الإدارة الهلالية تقديم عرض مالي يفوق عرض النصر بأسرع وقت خشية من جدية المفاوض النصراوي الذي بدأ بتحركات سريعة بعد المستوى الذي ظهر عليه الحارس حسين شيعان في لقاء القادسية الماضي بالدوري، والذي خسره النصر 2/3، حيث ترددت أنباء بأن حسين شيعان تهرب من المباراة بدليل سلامته من أي إصابة قوية والتأكيد على أن إصابته مجرد كدمة قوية وبإمكانه العودة لتمثيل الفريق في الجولة القادمة،
الجدير بالذكر أن الهلال فشل في إقناع حارس الشباب محمد العويس للتوقيع من صالحهم بعد أن فضل عرض الاهلي، ودخل وليد عبدالله الفترة الحرة منذ أسبوع ويحق له التفاوض مع أي ناد يرغب به.وفق “الرياضى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج