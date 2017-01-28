أكد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، أن الفريق الأهلاوي قدم مباراة رائعة أمام ضيفه الشباب في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن الجولة 16 من دوري جميل، والذي انتهى لصالح الراقي بنتيجة 3 ـ 1.
وأوضح الهريفي أن سعيد المولد وسلمان المؤشر وسعد الأمير ومحمد آل فتيل كانوا نجوم اللقاء، وقال في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “الأهلي يقدم أفضل مبارياته هذا الموسم .. مستوى ونتيجه فيه ترابط للخطوط ، قراءه رائعة لجروس، المولد سعيد والمؤشر من نجوم المباراة”.
وتابع: “لا أنسى ضابط الايقاع سعد الامير وصمام الأمان الفتيل .. لذلك عندما يتألق أكثر من نجم في أكثر من مركز راح يتألق الفريق وينتصر”.وفق “النادى”.
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