أنهى فريق الاتحاد تحضيراته الفنية لملاقاة الوحدة غداً ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين التي ستدور رحاها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة.
وشهد المران مشاركة المحترف الكويتي فهد الانصاري بعد تعافية من الإصابة التي تعرض لها في أسفل الظهر.
من جهته ضم المدرب التشيلي سييرا الثنائي الأولمبي عمار النجار ومعن الحذيفي إلى معسكر الفريق، وذلك للاستعانة بخدماتهما في لقاء الغد في ظل ظل الغيابات الكبيرة بصفوف الفريق أبرزها المصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي لمشاركتهما في كأس الأمم الافريقية، بجانب غياب التشيلي كارلوس فيلانوفا للإيقاف.وفق “الرياضى”.
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