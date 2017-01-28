أشاد المحامي والقانوني ومحمد الديني وكذلك عضو شرف النادي الأهلي ، نواف بن عصاي ،بالفريق الكروي بقلعة الكؤوس بعد فوزه الثمين ضد ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ضمن الجولة السادسة عشر من دوري جميل للمحترفين.
رفع فريق الأهلي رصيده النقطي إلى 37 نقطة ليناصف نظيره الهلال صاحب نفس الرصيد النقطي في صدارة ترتيب دوري جميل للمحترفين ،ولكن الزعيم لم يخوض بعد مباراته بتلك الجولة أمام الاتفاق ، ليؤكد الملكي بأنه يسير على الطريق الصحيح.
قال المحامي ” محمد الديني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) عقب الفوز الأهلاوي أمام الشباب : ” الف الف الف مبروك للملوك .. مباراة ممتعة وثلاث نقاط وجمهور عظيم .. ويبدو انهم في الطريق الصحيح للصدارة “.
من جانبه ، بارك عضو شرف نادي الأهلي حامل الثلاثية المحلية ، نواف بن عصاي لجميع الأهلاويين الإنتصار ضد الليوث بالثلاثة ، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر : ” الف مبروك يا ملوك .. درسناهم في الكاش ودرسناهم في الملعب”.وفق “النادى”.
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