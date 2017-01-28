تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة للدكتور سلمان العودة، يجلس فيه مع أولاده بعد وفاة زوجتة نجله، كشفت مدى تأثره وأطفاله بفقدان عزيزين.
وكانت زوجة الدكتور سلمان العودة ونجله قد لقيا مصرعهما إثر حادث مرورى مساء الأربعاء الماضي، فيما أصيب عددا من أفراد الأسرة.
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صورة حزينة للعودة وأبناءه بعد رحيل زوجته
صورة حزينة للعودة وأبناءه بعد رحيل زوجته
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة للدكتور سلمان العودة، يجلس فيه مع أولاده بعد وفاة زوجتة نجله، كشفت مدى تأثره وأطفاله بفقدان عزيزين.
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة للدكتور سلمان العودة، يجلس فيه مع أولاده بعد وفاة زوجتة نجله، كشفت مدى تأثره وأطفاله بفقدان عزيزين.
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