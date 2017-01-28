كشف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن أعداد المسجلين في برنامج “حساب المواطن” ستفوق أعداد المسجلين في الضمان الاجتماعي.
وأوضح الراشد، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجهات المعنية بحساب المواطن تعمل حالياً لإعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من الحساب، مضيفاً أن “حساب المواطن” لديه الإمكانات التقنية للوصول لكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون التعامل تقنيا مع الحساب.
بدوره أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى صالح الحميدي، أن الدولة وضعت البدائل التقنية لمواجهة الضغوط والتحديات التي قد تواجه “حساب المواطن” أثناء محاولة مئات الآلاف من المواطنين التسجيل فيه، مشيراً إلى أن برامج سابقة كـ”حافز” و”جدارة” واجهت ضغوطاً كبيرة أثناء تسجيل الآلاف في وقت واحد، إلا أنها لم تتعطل.
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