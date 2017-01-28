حددت شعبة السير بالإدارة العامة للمرور المخالفات التي تستوجب حجز المركبة بشكل فوري، ووجهت جهاتها المعنية بعدم حجز أي مركبة فورياً ما لم تكن ضمن المخالفات المستوجبة لذلك، والاكتفاء بتحرير مخالفة مرورية فقط للمخالفات الأخرى وأخذ إقرار على المخالف بمراجعة إدارة المرور.
والمخالفات المرورية التي تستوجب حجز المركبة فوراً لحين تصحيح المخالفة هي:
1. تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.
2. سير المركبة دون لوحات.
3. استخدام لوحة لا تعود للمركبة.
4. طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة.
5. استخدام لوحات غير نظامية.
6. تسيير مركبة تحدث تلوثا للبيئة على الطرق العامة.
7. تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها.
8. إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية.
أما المخالفات التي لا تستدعي الحجز الفوري للمركبة فهي:
1. قطع الإشارة.
2. عكس اتجاه السير.
3. تحميل الركاب.
4. استخدام الجوال باليد أثناء القيادة.
5. تجاوز السرعة المحددة نظاماً.وفق “أخبار 24”.
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