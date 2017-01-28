عدّدت الدكتورة نوال العيد، الأستاذة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مناقب “هيا السياري”، زوجة الشيخ سلمان العودة، مؤكدة أنها كانت خير صديقة لها.
وقالت العيد في مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”: “هيا السياري كانت صديقة أكبر مني واستفدت منها، ومن أهم ما يمزيها الصمت والحكمة وطلة الحديث، وكثرة التفكر”.
وكشفت العيد عن جانب من حوار دار بينهما قبل أسابيع، عندما زارتها السياري ببيتها، قائلة: “زارتني قبل أسابيع هي وعبد الرحمن ولدها، وبدأنا نتحدث عن الماضي وسألتها سؤال ماذا لو رجعت بك الحياة يا هيا”.
وأشارت العيد إلى إجابة السياري التي تدل على عمق إيمانها بالله والرضا بقضائه وقدره، موضحة: “قالت لو رجعت بيا الحياة ما اخترت إلا ما اختاره الله لي لأن الله عالم، وأنا الضعيفة والله القوي”.
وبينت العيد صفات السياري التي امتازت بها عن باقي قريناتها مؤكدة أنها عفيفة اللسان لا تذكر أحد في مجلس بسوء.
وأشارت إلى بداية علاقتهما سويًا في مكتب تحفيظ القرآن في شقراء، لافتة إلى أن الله منحها صوتًا جميلًا بكتاب الله، كما أنها علمت كثير من بنات شقراء تجويد وقراءة القرآن.
وفق “المرصد”.
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