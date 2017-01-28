اتهمت مواطنة زوجها الذي رفعت عليه قضية خلع، بالتعمد في ارتكاب مخالفات مرورية انتقاماً منها، لافتة إلى أنه ارتكب أكثر من 375 مخالفة بمبلغ يقارب 240 ألف ريال، في أقل من شهر واحد.
وكانت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، قد تسلمت دعوى خلع من مواطنة؛ بسبب سوء علاقتها مع زوجها، فأحالت المحكمة الملف إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن المحاولة فشلت، فرفعت الأوراق إلى الدائرة القضائية.
وخلال مرحلة التقاضي التي لم تنته بعد، تقدمت الشاكية بلائحة إلى المحكمة، أوضحت فيها تملكها مركبة مسجلة باسمها يستخدمها زوجها، مبينة أنها فوجئت بمئات المخالفات التي تصلها على جوالها، معتبرة أن ما يفعله زوجها هو مجرد محاولات ثأر منها.
وطالبت المواطنة ووالدها في مقطع فيديو مرور جدة بالتحقيق في حجم المخالفات، من خلال صور الرصد الآلي واستدعاء سائقها، على اعتبار أن ارتكاب مخالفات بهذا الحجم في أقل من شهر، يعني وجود القصد الموجب للعقوبة.
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