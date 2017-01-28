تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الشرقية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 5 سيدات ورجل تخصصوا في سرقة حقائب السيدات الخليجيات بأماكن التجمعات في عدة محافظات بمصر.
وألقى ضباط المباحث القبض على العصابة أثناء قيامها بسرقة حقيبة سيدة سعودية داخل أحد المولات التجارية والاستيلاء على مبلغ قدره 2500 جنيه مصري منها، فيما أمرت النيابة بحبس المتهمات وشريكهن 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وجاء في تفاصيل الواقعة أن الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات عن امتهان عدد من الفتيات سرقة حقائب الخليجيات، لتقوم بعدها بالتحريات اللازمة والتي قادت إلى تحديد هوية تشكيل عصابي يتزعمه خمس فتيات من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومن ثم أعدت لهن كميناً داخل مدينة العاشر من رمضان لضبطهن متلبسات أثناء سرقة سيدة سعودية.وفق “أخبار 24”.
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