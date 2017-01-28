نفى وزير المغتربين اليمني المهندس علوي بافقيه، استثناء العمالة اليمنية الوافدة إلى السعودية من الرسوم الشهرية المقرر تطبيقها منتصف العام الجاري على مرافقيهم.
وأكد بافقيه وفقاً لـ”عكاظ”، أن الحكومة اليمنية لم تتلق أية اتصالات من المملكة تخص استثناء اليمنيين من رسوم المرافقين، مبيناً أن ما يشاع بمواقع التواصل حول هذا الأمر مجرد اجتهادات إعلامية.
وأشار إلى أن المملكة صححت أوضاع نحو 465 ألف يمني كانوا يقيمون بطريقة غير نظامية، كما أنها استقبلت آلاف اليمنيين عقب اندلاع حرب “استعادة الشرعية”.
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