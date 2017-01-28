تمكنت قوات مكافحة المخدرات من الإطاحة بصاحب حساب شهير على “السناب شات” يُعرف بـ” faaahy”، في منتزه الثمامة بمدينة الرياض، وبرفقته عدد من أصدقائه، إلى جانب نساء من جنسيات عربية.
وداهمت الجهات الأمنية مساء أول أمس (الخميس) مخيماً في الثمامة، وعثرت فيه على صاحب الحساب المذكور، وضبطت خلال العملية كمية من الخمور والحشيش، وتبيّن أن المقبوض عليهم في حالة غير طبيعية.
يذكر أن صاحب الحساب كان يروج من خلاله للمخدرات والمسكرات، وعرض السهرات والحفلات الماجنة واستدراج الفتيات.وفق “أخبار 24”.
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