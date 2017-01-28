واسى الكاتب تركي الحمد الدكتور سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه اللذين توفيا الأربعاء الماضي في حادث مروري بمفرق الفيضة على طريق القصب الرياض، داعياً له بالصبر، ومسترجعاً آلامه بفقدانه زوجته واثنين من أبنائه للتخفيف عنه.
وكتب الحمد 3 تغريدات عبر حسابه في تويتر تحت هشتاق وفاة زوجة سلمان العودة: “رحمهما الله وغفرلهما قلبي معك فلا يدرك فقد الأهل إلا من عاناه.. صبرك الله ولا تنسى إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وتابع في تغريدة أخرى: “كل العزاء لشيخي الكريم وتذكر أننا في النهاية ميتون والبقاء لوجه الله، رحم الله أمواتنا وأموات الناس أجمعين”.
واستذكر الكاتب ما حلَّ بعائلته للتخفيف عن الشيخ سلمان العودة بالقول: “شيخ سلمان إن كان يعزيك ذلك فقد فقدت زوجتي واثنين من أبنائي فكان الألم شديدًا ولكن الحمد لله جميل في كل حال”.وفق “أخبار 24”.
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