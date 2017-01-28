روى اللواء طيار منصور بن بندر بن عبدالعزيز ذكريات انضمام الطائرة المقاتلة F15 إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وكيف كان أول طيار في المملكة لهذا الطراز من الطائرات الحربية.
وأفاد بأن الطائرة دخلت الخدمة في القوات الجوية السعودية عام 1982م، عندما اشترت المملكة ست طائرات من هذا الطراز، بعدما تدرب عدد من الطيارين السعوديين على قيادتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الأمير منصور أنه كان أول طيار سعودي لمقاتلات F15، كما كان أول قائد لسرب طائرات F15 بعدما تخرجت الدفعة الثانية من الطيارين السعوديين وشُكل لها سرب خاص، لافتاً ، بحسب “العربية.نت”، إلى أنه تدرج بعد ذلك في القوات الجوية حتى وصل لمنصب قائد قاعدة، مشيراً إلى أنه تقاعد قبل ثلاثة أعوام.
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