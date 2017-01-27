فاز فريق الكرة الأول للنادي الأهلي على نظيره الشباب بثلاثة أهداف لهدف، في منافسات الجولة الـ 16 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
تقدم الشباب أولاً في الدقيقة 18 بهدف للمهاجم الجزائري محمد بن يطو، ثم تعادل الأهلي بهدف لمهاجمه عمر السومة في الدقيقة 23 من الشوط الأول.
وفي شوط المباراة الثاني تقدم السومة لفريقه في بداية اللقاء، ثم تمكن اللاعب عبد الفتاح عسيري من تعزيز النتيجة لفريقه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بثلاثية، ويرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة، فيما يتجمد رصيد الشباب عند النقطة 25.
وفق “أخبار 24”.
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