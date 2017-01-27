شهدت الملاعب التركية واحدة من أطرف اللقطات في عالم كرة القدم، خلال المباراة التي جمعت بين فريقي جوزتيب وغازي عنتاب، في إطار الجولة 18 من دوري الدرجة الثانية التركي، وانتهت بتعادلهما 2 : 2.
الفريقان كانا متعادلين بهدف لمثله، وحصل جوزتيب على ركلة جزاء سددها أديس ياهوفيتش، إلا أن حارس عنتاب آدم ستاتشوفياك تصدى لها، ولكن الطريف أن زميله المدافع ريزا إفينديوجلو تسبب في معانقة الكرة للشباك واحتساب الهدف، بطريقة كوميدية للغاية.
إفينديوجلو ذهب ليحتضن الحارس ستاتشوفياك احتفالاً بتصدي الأخير لركلة الجزاء، ولكن المثير أن الكرة سقطت من يد الحارس وعبرت خط المرمى، ليحتسب الحكم الهدف لصالح جوزتيب، ويكون بمثابة “أغبى” هدف عكسي في العالم.
ورغم أن قواعد كرة القدم تمنع أي لاعب من لمس الكرة طالما كانت في يد حارس المرمى، إلا أن هذه القاعدة اقتصرت فقط على لا عبى الفريق الخصم، ولكنها لم تمنع زميله في الفريق من لمس الكرة.
وفق “النادى”.
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