أعلنت نادي النصر السعودي اليوم ” الجمعة ” عن مدة غياب لاعب الفريق ” برونو اوفيني ” بعد تعرضه للاصابة في مباراة أمس أمام نضيره القادسية و فشل على اثرها في مواصلة اللقاء.
و ذكر المركز الاعلامي لنادي النصر عبر حسابه الرسمي ” تويتر ” : ” أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أُجريت لمحترف النصر البرازيلي برونو اوفيني إصابته بتمزق من الدرجة الاولى في العضلة الخلفية”.
و أضاف : ” أن اللاعب سيحتاج معها برونو للعلاج والراحة لمدة أسبوعين “.
و كان برونو اوفيني قد تعرض للاصابة في مباراة النصر و القادسية والتي جرت يوم أمس الخميس وانتهت بفوز القادسية بثلاث أهداف لهدفين.
و في جانب آخر تقرر أن يكون اليوم وغداً راحة للفريق الأول على أن يعاود الفريق تدريباته الأحد استعدادا لمباراة الخليج والتي ستقام مساء السبت القادم بالدمام.
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