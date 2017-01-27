روى شاب سعودي قصة تدرجه في الوظائف خلال حياته العملية، من بائع في سوق الخضار حتى أصبح ميكانيكيا مبدعاً في إحدى شركات صيانة الطائرات.
وقال الشاب محمد العسيري إنه كان يستيقظ صباحاً ليعمل في سوق الخضار ولا يعود إلا في ساعة متأخرة، قبل أن ينتقل إلى وظيفة مندوب مبيعات كانت تتطلب منه الانتقال بين المحلات وتسويق مبيعات الشركة التي يعمل بها.
وأضاف أنه انتقل بعد ذلك إلى وظيفة بائع في محل للذهب، قبل أن ينتقل منها إلى وظيفة “حارس أمن” في إحدى شركات الطيران، واستمر في وظيفته لمدة أربع سنوات.
وأوضح العسيري أنه خلال عمله حارس أمن في شركة الطيران، لاحظ استقطاب الشركة لعدد من الشباب السعوديين المتدربين، فطلب أن يكون معهم، وبعد انتهاء فترة التدريب تم توظيفه فني صيانة، مؤكداً أنه حرص على تعلم أكبر قدر ممكن من المهارات دون ملل أو شكوى، حتى رُقي إلى وظيفة ميكانيكي وصار أحد المبدعين في هندسة وصيانة الطائرات.
وفق “أخبار 24”.
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