ألقت فرق مكافحة المخدرات اليوم (الجمعة) القبض على صاحب وكر ومرافقيه في العاصمة الرياض، استخدموا برامج التواصل الاجتماعي في بث وترويج المخدرات.
وأوضحت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن الفرق رصدت نشاط المروج ورفاقه عبر حساب “سناب شات”؛ حيث تم تتبعه حتى تمت مداهمة الوكر والقبض على المروج ومرافقيه.
ونشرت الأمانة صوراً بثتها عبر حساب “سناب شات” الخاص بالشخص الذي كان يستخدمه في الترويج، تفيد لمتابعيه بأنه تم القبض عليه.وفق “أخبار 24”.
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