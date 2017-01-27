وثق مقطع فيديو متداول اليوم الجمعة، ردة فعل طفل فاجأه والده بإهدائه جهاز جوال آيفون 7 بمناسبة نجاحه.
ويظهر في المقطع الطفل وهو على سفرة الطعام، ويفتح صندوق هدايا، ليجد مفاجأة والده له، ما جعله يحضنه ويبكي متأثراً.
وثق مقطع فيديو متداول اليوم الجمعة، ردة فعل طفل فاجأه والده بإهدائه جهاز جوال آيفون 7 بمناسبة نجاحه.
ويظهر في المقطع الطفل وهو على سفرة الطعام، ويفتح صندوق هدايا، ليجد مفاجأة والده له، ما جعله يحضنه ويبكي متأثراً.
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