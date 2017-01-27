وصل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز إلى الرياض اليوم الجمعة قادماً من خارج المملكة بعد إجازة خاصة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما كان في استقباله الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
وقد وصل في معية سموه، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.
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