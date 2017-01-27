قدر الدكتور أحمد برناوي المتخصص في تقنية المعلومات الخسائر التي قد يتكبدها القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة التعرض للاختراق والهجمات الإلكترونية بنحو مليار ريال.
وأضاف أن تكاليف إعادة التشغيل التي تضطر الشركات الكبرى لدفعها بعد التعرض للاختراق نحو عشرين مليون ريال، واصفاً الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة بالمنظمة والشرسة.
وأفاد برناوي، وفقاً لـ”عكاظ”، بأن فايروس “شمعون2” مصمم بصورة تمكنه من مسح بيانات الأقراص الصلبة والتحكم بتشغيل الأجهزة، مشيراً إلى أن تعقبه وتحديد مصدر إبطاله صعب؛ لقدرته على التخفي داخل أنظمة التشغيل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج