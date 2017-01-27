عرض برنامج “على خطى العرب”، الذي يبث على قناة “العربية”، أحد التفسيرات العلمية الشهيرة لتكون الكثبان الرملية بألوانها المختلفة في مختلف المناطق الصحراوية في الجزيرة العربية.
وأوضح أن الجيولوجيين يعزون تكون الرمال إلى تفتت نوع من الصخور يطلق عليه اسم Sand stone، وهو الذي يسمى في بعض لهجات الجزيرة العربية بـ”السحّون”، حيث تؤثر فيه عوامل التعرية (الرياح غالبا) ويتفتت ويتناثر كحبات رمل مكونة الكثبان الرملية على مدى عشرات الملايين من السنين.
وفيما يتصل بألوان الرمال واختلافها، فإن ذلك يرجع إلى اختلاف ألوان الصخور، حيث تكون البيضاء منها رمالاً فاتحة الألوان، في حين تكون الداكنة رمالاً غامقة الألوان، وتكون بعض الطبقات رمالاً حمراء، وتعمل الرياح على نقل الرمال من مكان إلى آخر بعد تفتيت تلك الصخور التي كانت تشكل قبل ملايين السنين جبالاً شاهقة.
https://www.youtube.com/watch?v=j9st6qVjEzw.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج