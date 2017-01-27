نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، في إعادة الحركة بصورة طبيعية لامرأة ثلاثينية، كانت قد فقدت القدرة على الحركة في جميع أطرافها.
وبينت وزارة الصحة أن المريضة وصلت إلى مدينة الملك عبدالله الطبية وهي عاجزة عن الحركة تماماً، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة المطلوبة، تبين وجود ورم في منطقة ضيقة بين الفقرتين الأولى والثانية للرقبة، ما يشكل ضغطاً كبيراً على النخاع الشوكي، وهو ما أفقد المريضة القدرة على الحركة.
وأضافت الوزارة أن فريقاً طبياً أجرى بصورة عاجلة عملية جراحية للمريضة، استأصل خلالها الورم، لتغادر المريضة المستشفى بعد أسبوع واحد من الجراحة إلى منزلها وهي تسير وتتحرك بصورة طبيعية، وما زال الأطباء يتابعون حالتها الصحية.وفق “أخبار 24”.
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