تمكن مواطن مُسن من أهالي محافظة خباش التابعة لنجران من منع 3 لصوص من سرقة صراف آلي يقع بالقرب من منزله، بعد أن تصدى لهم بسلاحه الخاص وأجبرهم على الفرار، ثم أبلغ الشرطة التي باشرت ملاحقتهم.
وقال المواطن ويُدعى محمد آل كليب (65 عاماً)، أنه وأثناء استعداده للصلاة فجر الثلاثاء الماضي، سمع صوت إنذار الصراف الآلي المجاور لمنزله، وعندما استطلع الأمر، وجد 3 أشخاص ملثمين بجوارهم سيارة شاص، يحاولون انتزاع الصراف الذي يقع بالجهة المقابلة، مستخدمين آلات لفك اللحام.
وأضاف المواطن، أنه حمل سلاحه الشخصي ونزل من منزله وتوجه نحوهم، إلا أنهم فور رؤيتهم له لاذوا بالفرار، فأطلق النار باتجاههم، ما أدى لتعطل أحد إطارات مركبتهم، فترجلوا منها واستقلوا سيارة من نوع هايلكس كانت في انتظارهم، مبيناً أنه أبلغ الشرطة التي بدأت في ملاحقتهم.
وكان الناطق الإعلامي بشرطة نجران النقيب عبدالله العشوي أكد أن شرطة محافظة خباش، باشرت عند الساعة 4:30 فجر الثلاثاء الماضي بلاغاً تقدم به أحد المواطنين، يفيد بمحاولة 3 أشخاص سرقة صراف يقع بجوار منزله، مشيراً إلى أن الشرطة ما زالت تلاحق المتهمين للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.وفق “أخبار 24”.
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