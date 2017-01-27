أكملت 16 عسكرية يتبعن للمديرية العامة لحرس الحدود دورة تدريبية نظرية، تحت إشراف الشرطة الاتحادية الألمانية، بمسمى “التدريب الأمني لمفتشات حرس الحدود” اشتملت على 7 محاور أمنية.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن الدورة جاءت في إطار التعاون المشترك مع الشرطة الألمانية، وهدفت لتدريب وتطوير العنصر النسائي بالمديرية، وأنها اشتملت على مهارات التأمين والحماية الشخصية، والاستيقاف والتحقيق المبدئي، والتحقق من الشخصية، والقبض والتفتيش، ونقل الموقوفات، ومصادرة المضبوطات.
يذكر أن 60 مفتشة عسكرية يعملن لدى حرس الحدود في وظيفة مفتشات، ويتولين مهمة تفتيش النساء، وتندرج رتبهن بين رتبة عريف ورئيس رقباء.وفق”أخبار 24″.
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