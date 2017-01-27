قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص إنه سيتم تحديث مبالغ الدعم المستحقة في برنامج حساب المواطن كل ثلاثة أشهر، تبعاً لتغير أسعار النفط (صعوداً أو هبوطاً) وكذلك أسعار السلع والخدمات التي تخضع للأسعار العالمية.
جاء ذلك وفقاً لـ”الحياة” خلال المؤتمر الصحافي التعريفي لبرنامج حساب المواطن الذي انعقد بالرياض أمس الخميس.
وأكد الغفيص أن الطلاب المبتعثين لن يكونوا من ضمن المستحقين لدعم برنامج حساب المواطن.
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