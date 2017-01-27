وضعت بلدية محافظة الخرج حاجزا خرسانيا لهبوط في طريق عمرو بن العاص بالقرب من الهبوط السابق احترازيا واشعار ادارة المياه وادارة الكهرباء لعمل التدابير اللازمه بحكم الاختصاص .
وهذا يزيد قلق السكان والمارة والمتخصصين ، ويؤكد كثير من التوقعات والشكوك .
وضعت بلدية محافظة الخرج حاجزا خرسانيا لهبوط في طريق عمرو بن العاص بالقرب من الهبوط السابق احترازيا واشعار ادارة المياه وادارة الكهرباء لعمل التدابير اللازمه بحكم الاختصاص .
وهذا يزيد قلق السكان والمارة والمتخصصين ، ويؤكد كثير من التوقعات والشكوك .
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