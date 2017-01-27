افتتاح قسم المشويات خصومات 30%على المشويات التخفيضات لمدة اسبوع. وهذا بدءا من الخميس 26/1/2017
دجاج 22 ريال تيس مندي 840 مطعم صدى المكي بالخرج 0115495511 https://www.google.com/maps?q=24.153694,47.319297&hl=ar&gl=ae
افتتاح قسم المشويات خصومات 30%على المشويات التخفيضات لمدة اسبوع. وهذا بدءا من الخميس 26/1/2017
دجاج 22 ريال تيس مندي 840 مطعم صدى المكي بالخرج 0115495511 https://www.google.com/maps?q=24.153694,47.319297&hl=ar&gl=ae
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884907418.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج