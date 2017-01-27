تقدم النصر أولاً عن طريق محمد السهلاوي في الدقيقة 13، بعدما كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة.
ونجح القادسية في إدراك التعادل عن طريق لاعبه بيسمارك فيريرا في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله نواف الصبحي الهدف الثاني في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، عزز القادسية تقدمه بهدف ثالث عن طريق حسن العمري في الدقيقة 50، قبل أن يقلص محمد عيد النتيجة للنصر بهدف ثان في الدقيقة 55.
وشهدت المباراة واقعة مثيرة في الدقيقة 60 حيث أصيب حسين شيعان حارس مرمى النصر بعدما أجرى فريقه تبديلاته الثلاث ليضطر اللاعب محمد السهلاوي للوقوف في المرمى حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة للقادسية.
بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده لـ 16 نقطة في المركز التاسع فيما تجمد رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثالث.
وفق “أخبار 24”.
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