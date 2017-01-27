تحدث الناقد الرياضي، سعود الصرامي، عن الأسباب التي جعلت الفريق النصراوي يخرج مهزوماً في مباراته أمام القادسية ضمن الجولة 16 من دوري جميل، حيث أوضح بأن العالمي هو الفريق الوحيد الذي منح لاعبيه 9 أيام إجازة خلال فترة التوقف، وكان لا يتدرب صباحاً، ولم يلعب أي مباراة ودية، معتبراً أن مدرب الفريق زوران ماميتش هو المسؤول عن سقوط الفريق مهزوما أمام القادسية بنتيجة 3 ـ 2، وكذلك رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي.
وعقب نهاية اللقاء، قال الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “النصر الوحيد الذي منح إجازة 9 أيام..! النصر الوحيد الذي لا يتدرب صباحاً .! النصر الوحيد لم يقيم معسكراً النصر الوحيد الذي لم يلعب مباراة ودية”.
وتابع: “هزيمة من القادسية.. هزيمة من التعاون.. هزيمة من الخليج.. هزيمة من الاتفاق.. 12 نقطة ضاعت من النصر أبعدته عن الصدارة.! زوران لا يحترم بعض الفرق”، مختتماً بقوله: “لن نجامل فيصل بن تركي أو زوران على حساب النصر وجمهوره؟ هزيمة العالمي يتحملها المدرب والرئيس. الأول بكثرة الإجازات والثاني بالموافقة عليها”.
جدير بالذكر أن النصر تجمد رصيده بعد هذه الخسارة عند 32 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد القادسية إلى 16 نقطة في المركز التاسع.وفق “أخبار 24”.
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