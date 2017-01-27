رفض سلمان الفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عرض إدارة النادي المقدم له لتجديد عقده لأربع سنوات مقبلة، والبالغ ثمانية ملايين ريال، واشترط مبلغ عشرة ملايين عن العام الواحد.
وعلى الرغم من المحاولات المكثفة التي أجريت مع اللاعب لإقناعه بالعرض الأخير، إلا أنه تمسك بالمبلغ الذي طرحه على الإدارة.
إلى ذلك ذكرت لـ “الرياضية” مصادر أن هناك رغبة مشتركة بين اللاعب سلمان الفرج والنادي للتجديد، خاصة أن اللاعب يفضل الاستمرار في النادي الذي قدمه للأضواء.
من جهة أخرى، ينتظر أن تنهي الإدارة تجديد عقد سالم الدوسري خلال أيام، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله.
وعلى صعيد آخر، قدم الأمير فهد بن تركي بن فيصل عضو شرف النادي دعماً مالياً بقيمة مليوني ريال للخزينة الزرقاء تنفيذًا لوعده في الاجتماع الشرفي الذي عقد الأسبوع الماضي، لينضم إلى الأمير مشعل بن عبدالله الذي قدم الأسبوع الماضي ثلاثة ملايين ريال وفيصل الشهيل الذي قدم قبل أيام ٦٥٠ ألف ريال.
وقدم الأمير نواف بن سعد رئيس النادي شكره وتقديره للأمير فهد بن تركي نظير دعمه، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مستغرب على أعضاء الشرف الذين يحرصون على الوقوف مع النادي ودعمه.
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