قال الموقع الرسمي لقناة الكأس القطرية أن شخصيات وصفتها بالكبرى ستتدخل لحل أزمة ناديي الشباب والأهلي بسبب موضوع الخارس محمد العويس .
وقال الحساب الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” خاص للكأس .. محاولات من شخصيات كبرى لحل الازمة الاهلاوية الشبابية بخصوص العويس وستظهر نتائجها غداً”
وانتقل الحارس الدولي لصفوف الأهلي بعد أن أثار الجدل كثيراً في الشارع الرياضي السعودي بعد ابتعاد اللاعب عن ناديه واتخفاؤه قبل أن يظهر ليعلن عن اختياره اللعب للأهلي .وفق “الرياضىة”.
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