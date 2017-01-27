أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة جناة، دخلوا على وافد في مقر عمله وادعوا أنهم رجال أمن، وقاموا بضربه وتفتيشه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية بالعاصمة كانت تلقت بلاغاً من وافد، حول تعرضه للضرب والسرقة من قبل ثلاثة أشخاص اقتحموا عليه مقر عمله مدعين أنهم رجال أمن.
وأضاف أن أدارة التحريات والبحث الجنائي كثفت تحرياتها حتى تم الاشتباه في مواطنين اثنين وصومالي، وبعد القبض عليهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة.
فيما اعترف أحد المتهمين بأنه ارتكب بمفرده 15 جريمة سلب ونشل تحت تهديد السلاح، وتطابقت اعترافاته مع ما هو مقيد في سجل البلاغات حول حوادث كانت مسجلة ضد مجهول.
وأشار الناطق الإعلامي لشرطة الرياض أنه تم إيداع المتهمين التوقيف المختص، وجرى إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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