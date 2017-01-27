فادت مصادر أن سلاح المدفعية والراجمات السعودية تمكنت من تحديد وتدمير عدد من منصات إطلاق القذائف والصواريخ التابعة للمليشيات قبالة الحدود.
وأبانت المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن العشرات من مليشيات الحوثي والمخلوع وقعوا بين قتلى ومصابين في شعاب مديرية الملاحيط اليمنية المتاخمة لحدود السعودية قبالة الخوبة، فيما فرّ فلول المتمردين إلى العمق اليمني.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وحرس الحدود بمشاركة طيران المدفعية تمكنت من القضاء على مجاميع من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح كانت تحاول التسلل باتجاه عدد من الرقابات قبالة نجران، حيث تم خلال العملية القضاء على خمسة من عناصر المليشيات، بجانب تدمير عدد من الأهداف الثابتة والمتحركة.
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