كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المنهدس طارق الزهراني، أن فريق الأزمات بالوزارة تمكّن من إنهاء معاناة 7780 عاملاً بإحدى الشركات الخاصة كانت رواتبهم متوقفة منذ عام.
وأوضح الزهراني أنه يجري إنهاء إجراءات نقل كفالة للعمالة على شركات أخرى أو منح تأشيرة الخروج النهائي لمن رغب منهم.
وكان 7780 عاملا أجنبياً بإحدى شركات الإنشاءات الكبرى، وفقاً لـ”عكاظ” قد توقفوا عن العمل منذ عام كامل، وظلّوا طوال هذه المدة يسعون للحصول على مستحقاتهم، ما دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل عبر فريق حل الأزمات، الذي تمكّن من حل الأزمة بتوكيل محام للمطالبة بحقوق العمال.
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