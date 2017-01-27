أوضح المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي أن احتساب قيمة الإعانة للمواطنين المستفيدين من البرنامج، ستتم بناءً على إجمالي الدخل وليس الراتب.
وأكد العصيمي خلال لقاء تعريفي عن برنامج حساب المواطن في الرياض أمس الخميس، أن الدخل المقصود يدخل في إطاره أية عمليات تجارية أو أي استثمارات، حيث سيُلزم المستفيد بالكشف عن كل بياناته المالية.
وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجاوزت العقبة القانونية الخاصة بحقها في الحصول على البيانات المالية للأفراد لمقارنتها بإقرارات الإفصاح للتأكد من سلامة المعلومات الواردة.
من جهة أخرى، أكد العصيمي وفقاً لـ”مكة” أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن لديها القدرة على استيعاب 450 ألف طلب تسجيل في الساعة الواحدة، وأن فريق البرنامج لديه القدرة على مراجعة 50 ألف وثيقة في اليوم.
وأضاف أن النظام المعمول به حالياً يمكّن من تسجيل جميع الراغبين في الاستفادة من المعونات الحكومية في غضون يومين فقط.
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