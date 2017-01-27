أعلن المدير التنفيذي لشركة “سيسكو” في السعودية المهندس عبدالله السواحة عن جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، لمن يقدم تقريراً مميزاً أو تحليلاً مفصلاً للهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً وتضررت منه عدد من الجهات الحكومية والمصارف.
وقال المدير التنفيذي للشركة إن التقرير يجب أن يكون شاملاً، وقائماً على كشف واختراق الثغرات وتحليل ما حصل، بالإضافة إلى تقديم توصيات تفيد في زيادة الوعي، والحماية الكافية للحد من مثل هذه الهجمات.
وأكد أن المجال مفتوح أمام الفرق الأمنية للتقدم للجائزة، مبيناً وفقاً لـ”سبق” أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في حال تلقي التقرير المتميز والشامل القابل للتنفيذ لخدمة وحماية الوطن.
وأشار السواحة إلى أن الشركة ستعمل على تبني الفائز بهذه الجائزة لرفع وصقل مستواه للاستفادة من قدراته في خدمة الوطن.
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