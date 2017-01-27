دعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في المملكة، لمنافسة تطبيقات المكالمات المجانية بدلاً من محاربتها.
وأوضح الرويس خلال كلمته في ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 الذي عُقد قبل يومين، أن الشركات يمكنها منافسة التطبيقات من خلال تقديم خدمات مميزة ومكالمات صوتية مجانية لعملائها، وتبني تطبيقات خاصة تستطيع من خلالها تحقيق عوائد تجارية.
وأكد بحسب صحيفة “مكة” أن الهيئة تدرس حاليا موضوع التطبيقات الذي أصبح عالمياً، وأنها ستستقبل آراء شركات الاتصالات حول الموضوع ومرئياتها، مشيراً إلى أن الهيئة لديها خطة لتحقيق التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات وتقديم خدمات مميزة للمشتركين.
وقدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بنحو 180 مليار ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال.
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