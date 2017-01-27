افتتح سعادة محافظ الخرج أ. شبيلي بن مجدوع آل مجدوع نيابة عن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج والذي تنظمه وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلة بوكالة الوزارة للثروة الحيوانية – مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي الخميس ٢٨/ ٤/ ١٤٣٨ هـ
والذي يحظى برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض
بحضور وكيل الوزارة للثروة الحيوانية د. حمد بن عبدالعزيز البطشان .
بدأ حفل الافتتاح بجولة في خيمة المعارض والتي احتوت على المعرض الرئيسي للمركز والذي يحتوي على الأجهزة القديمة المستخدمه في مشروع الخرج الزراعي سابقاً . واحتوى المعرض أيضاًعلى أركان لوكالة الوزارة للثروة الحيوانية والتي تهم المربي بشكل خاص ، وعلى أركان للجهات المشاركة .
بدأ الحفل الخطابي بكلمة ترحيبية قدمها د. أحمد العُمري عقبها تلاوة كريمة لآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها القارئ هود العُمري بعد ذلك تكلم مدير عام مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي د. باسل بن محمد الهلالي عن المهرجان وأهدافه وعن الخدمات التي يقدمها المركز للمربين ثم تحدث وكيل الوزارة للثروة الحيوانية د. حمد بن عبدالعزيز البطشان عن الرؤية الطموحة للوكالة وما تعني به في الفترة القادمة للمركز ، بعد ذلك بدأ عرض الأوبريت والذي كان بعنوان بذرة وثمرة والذي يحكي قصة شاب ترك المنطقة واغترب في الخارج وعندما رجع كان قد اشتاق لـ لبن أبيض زلال بعدما ملّ من القهوة السوداء وعرض الاوبريت قصة التحول من مشروع الخرج الزراعي إلى مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي إلى الرؤية الطموحة للمركز مثّل الأوبريت الفنان علي إبراهيم وتلى الأوبريت كلمة لمحافظ الخرج أ. شبيلي بن مجدوع آل مجدوع سجل فيها شكره ومشاركته ومباركته لهذا المهرجان وتم تكريم سعادة المحافظ ووكيل الوزارة لدعمهم لهذا المهرجان .
الجدير بالذكر أن المهرجان يحظى برعاية رسمية من شركة أراسكو وبرعاية ماسية من شركة الخماسية وبرعاية برونزية من شركة نافع وبرعاية طبية من شركة أليفة وبرعاية من مياة بيرين وشارك في نجاح المهرجان عدة جهات وجمعيات منها فرع الجمعية السعودية الطبية البيطرية بالرياض وبلدية محافظة الخرج وشركة ميلاد لخدمات الخيل ومجموعة سايتس وفريق شباب الخرج التطوعي وبتنظيم مجموعة النوادر الإعلامية .
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