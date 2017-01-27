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للمرة الثانية.. البقمي ينجو من القصاص قبل لحظات من ضربة السيف

المحتوى السابق المحتوى التالي مصادر: شركات تأمين ترفض تغطية الأسر والأفراد.. وتحصر تعاملها مع الشركات