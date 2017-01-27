كشفت مصادر أن بعض شركات التأمين رفضت تجديد بوليصات التأمين الصحي لأفراد غير تابعين لشركات، مشترطة على ألا يقل عدد المؤمن لهم عن 25 موظفاً في كل شركة، وذلك خوفاً من عدم قدرتهم على تغطية المصاريف.
وأشارت المصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “الحياة”، إلى أن عدداً من المتضررين من رفض تجديد بوليصات التأمين تقدموا بشكاوى إلى مجلس الضمان الصحي، الذي أكد استقبال شكواهم والنظر فيها.
من جانبه، أوضح مسؤول بإحدى شركات التأمين أنهم قرروا عدم تجديد أي بوليصة تتبع لأسرة أو فرد، بعدما واجهوا خسائر في العام الماضي، لافتاً إلى أنهم قرروا حصر التأمين على الشركات، نظراً لأن التأمين على الأفراد يتطلب تكلفة عالية.
واعتبر أن غالبية المتضررين من القرار هم المقيمون، الذين سيواجهون صعوبة في تجديد إقاماتهم وأوراقهم الرسمية.
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