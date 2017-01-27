كشف مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن الأسباب التي تؤدي لفصل خطيب أو إمام مسجد، لافتاً إلى أن من بين تلك المخالفات ارتكابه ما يتعارض مع شروط التعيين الأولى.
وأوضح المستشار في الوزارة الدكتور عبدالرحمن العسكر، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن ثمة 3 أسباب لفصل أي خطيب أو إمام مسجد، وهي عدم مباشرته العمل 15 يوماً أو غيابه بدون عذر، وعجزه عن أداء العمل، وفقدانه أحد شروط التعيين.
وأشار العسكر إلى أن مخالفات التعيين تتمثل في انتساب الخطيب أو إمام المسجد لأي قطاع عسكري، وصدور حكم شرعي بحقه أثناء عمله، وعدم التزامه بالتوجيهات العامة بما فيها مخالفاته الشخصية.
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